“L’Inter ha lasciato il cervello negli spogliatoi. Non è possibile fare un primo tempo così, dove aveva anche rischiato, ma nel possesso palla e nel gioco l’Inter era stata superiore. Bastava gestirla, rientrare con la concentrazione. E invece è successo il contrario e non è la prima volta che succede all’Inter, già delle avvisaglie c’erano state con l’Udinese. Se non capisce che anche il punto è fondamentale per lo scudetto, il secondo tempo non ha significato per l’Inter. Inzaghi credo fosse molto arrabbiato, soprattutto dopo quel buon primo tempo. Deve parlare con la squadra perché queste amnesie sono pericolose. Siamo nella parte finale della stagione si rischia di vanificare tutto quanto fatto finora”.