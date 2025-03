Gregucci: “Inter, ipoteca sullo scudetto. E può farcela anche in Champions”

Quale?

“L’esperienza di questo campionato ci insegna molte cose. A più riprese battendo l’Inter, in molti hanno parlato della Juventus come candidata seria per lo Scudetto. Bene, sono passate due settimane e tutto il progetto è tornato in discussione. E’ vero che ha preso 4 gol in una partita e 3 nell’altra, ma in due settimane è cambiato tutto. Penso anche alla Fiorentina, dove ci sono voci addirittura state voci che discutevano l’allenatore ed ora sono in piena corsa per un posto in Champions. E’ un campionato senza un dominatore nei vari obiettivi. Ma l’Inter è la certezza, la squadra migliore del campionato. Tanto che ora guarderà con interesse alla Champions”.