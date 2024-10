All'indomani dalla vittoria del Pallone d'Oro da parte di Rodri a Pep Guardiola hanno chiesto di commentare la mancata presenza del Real Madrid in polemica con la mancata consegna del premio a Vinicius. «Se vogliono andare, va bene, se non vogliono andare, va bene lo stesso. Noi del Manchester City non siamo qui per giudicare cosa fanno gli altri club», ha detto l'allenatore del club inglese.