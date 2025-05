Quanto manca al fischio d'inizio? È questa la domanda che tormenta i tifosi dell'Inter, in trepida attesa della finale di Champions League. I riflettori sono tutti puntati sull'Allianz Arena di Monaco. Ecco come ha analizzato la sfida finale l'ex Inter, Fredy Guarin: "Sono contento per questa giornata. Tifosi? Siamo tutti un po' ansiosi".