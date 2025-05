Fredy Guarin è intervenuto ai microfoni di Inter-Lazio prima del fischio d'inizio: "Che bello l'affetto dei tifosi. Se mi rivedo in un giocatore? A volte in Lautaro, a volte in Barella. La squadra sta facendo tanto bene come squadra e come gruppo. Penso che questa stagione sia dura ma arrivare con degli obiettivi alla fine è una motivazione extra che hanno".