Aristide Guarneri, ex difensore della Grande Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non mi piaceva far male all'avversario, per non colpire nessuno curavo molto l'anticipo. Mi diedero anche un premio: in un anno non avevo preso un giallo. Oggi farei fatica a giocare, non dico che facciano apposta, questo no, ma vedo falli inutili".