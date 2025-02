L'Inter non può permettersi di passi falsi, però la Fiorentina quando ci sono queste partite spesso e volentieri si è esaltata, dunque non è che sia una vittima sacrificabile subito. Di conseguenza c'è da crederci, anche perché il giocatore di calcio si esalta in queste partite. Ormai io sono anni che non faccio più l'allenatore, però è indubbio che bisogna cercare di chiudere le fonti di gioco dell'Inter, aggredirli, metterla sul piano della corsa, perché se tu accetti il ritmo dell'Inter è pericolosissimo".