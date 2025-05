Hakimi: “Aspettavamo da troppo tempo questo momento, abbiamo fatto la storia”

Achraf Hakimi, terzino del Psg, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter in finale di Champions League

Achraf Hakimi, terzino del Psg, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter in finale di Champions League: "E' da troppo tempo che aspettavamo questo momento, quando sono arrivato qui c'era una cosa fare: era questo momento, fare la storia di questo club e di questa città. Meritano tutto questo, siamo contenti. Miglior terzino al mondo? Io ho sempre detto che non mi piace dire queste cose, mi piace giocare a calcio e far divertire la gente: sono loro che devono decidere chi è il migliore".