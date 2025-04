Le parole dell'esterno: "L'Inter in finale? Per me sarebbe una partita speciale per l'anno che abbiamo passato"

Achraf Hakimi, ex esterno dell'Inter oggi al PSG, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria nella gara d'andata contro l'Arsenal in semifinale di Champions League: "Siamo contenti, abbiamo fatto un lavoro incredibile: tutta la squadra è venuta con la personalità di fare quello che abbiamo fatto tutto l'anno. Adesso abbiamo tanta fiducia, dobbiamo continuare così perché c'è ancora il ritorno in casa.

Donnarumma? E' un portiere di altissimo livello, è uno dei migliori al mondo: siamo contenti che sia con noi, speriamo rinnovi e resti molti anni con noi, siamo contenti sia qui e ci aiuti così tutte le partite. L'Inter in finale? Per me sarebbe una partita speciale per l'anno che abbiamo passato: sono molto contento dell'anno fatto lì, abbiamo vinto lo scudetto. E' nel mio cuore e ci resterà sempre".