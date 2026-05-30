"Non ci sono parole, è un momento molto speciale per me, per la mia famiglia e per tutti i tifosi del PSG. Ma anche per la squadra. Meritiamo questo momento, abbiamo sofferto troppo quest'anno. Troppa gente parlava di questa squadra, ma noi siamo arrivati qui col lavoro. Dovevamo fare una grande partita qui oggi e l'abbiamo fatta. Siamo contenti per la vittoria".