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fcinter1908 news interviste Hakimi: “Meritiamo la Champions, la gente parlava. Ho sofferto troppo: grazie a…”

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Hakimi: “Meritiamo la Champions, la gente parlava. Ho sofferto troppo: grazie a…”

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L'ex calciatore dell'Inter e capitano del PSG è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo in finale di Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Achraf Hakimi, ex calciatore dell'Inter e capitano del PSG, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il trionfo della Puskas Arena di Budapest contro l'Arsenal nella finale di Champions League, decisa ai calci di rigore.

"Non ci sono parole, è un momento molto speciale per me, per la mia famiglia e per tutti i tifosi del PSG. Ma anche per la squadra. Meritiamo questo momento, abbiamo sofferto troppo quest'anno. Troppa gente parlava di questa squadra, ma noi siamo arrivati qui col lavoro. Dovevamo fare una grande partita qui oggi e l'abbiamo fatta. Siamo contenti per la vittoria".

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Getty Images

Poi prosegue:

"Questo è uno (trofeo, ndr) dei più difficili. Anche a livello personale ho sofferto troppo per l'infortunio quest'anno. Abbiamo lavorato tanto con lo staff medico e con i preparatori e devo dire grazie a loro che hanno fatto un lavoro incredibile".

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