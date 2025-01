Hakimi: “Il Psg una famiglia”. Poi parole al miele per l’Inter: “È sempre…”

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Achraf Hakimi ha parlato della sua esperienza al Paris Saint-Germain. Il giocatore è contento di giocare per il club parigino, ma non dimentica l'Inter. "Col City è stata una serata incredibile ed è una sensazione bellissima. Non era mica facile rimontare due gol contro una grande squadra come il Manchester City. Ma questa squadra ha fatto vedere il carattere che ha, dimostrando che tutto è possibile. Questa squadra gioca bene perché abbiamo un gruppo che ha stretto anche fuori dal campo".