Al fischio finale, Hamsik ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24: "Bellissimo il passaggio della scarpette ai miei figli, non tutti l'hanno potuto fare e spero che possano fare la mia stessa carriera. Inter, Milan, Juve, Dortmund, Chelsea, ci sono state tante squadre che mi volevano. Ringrazio i tifosi del Napoli che sono venuti, il calcio si gioca per i tifosi e quelli del Napoli sono speciali. All'inizio non era facile dire no, poi passando gli anni è stato diverso perché per me Napoli è sempre stato un top club già quando giocavo io".