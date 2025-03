Dávid Hancko, capitano Feyenoord, a UEFA.com: "Ovviamente non siamo contenti del risultato. Penso che, soprattutto nel primo tempo, stavamo facendo davvero bene e siamo riusciti a uscire dalla loro pressione. I ragazzi a centrocampo vincevano molti duelli e noi riuscivamo a risalire sulle fasce. Abbiamo anche conquistato molti calci piazzati, ma non siamo stati pericolosi dai calci d'angolo".

Hancko sull'Inter: "I gol che hanno segnato sono quasi incredibili. Anche nel secondo tempo si è visto come controllano la partita. Penso che abbiano subìto solo un gol finora [in Champions League], quindi per noi giocatori è come una grande università in cui giocare. Dobbiamo recuperare e preparare la prossima partita. Daremo tutto".