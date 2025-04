Nell’estate 1998 ecco il Milan. — «Bierhoff, io e mister Zaccheroni: il tridente dei friulani a Milano (ride, ndr ). La chiamata del Milan è stata una gioia immensa. Le pressioni erano diverse, ma abbiamo vinto subito lo scudetto».

Il Milan ora un’anima italiana non ce l’ha. — «In futuro avere più italiani in campo non è una scelta sbagliata, ma non è facile da realizzare perché la possibilità di scelta sul mercato è ridotta».

Si aspettava una stagione così dai rossoneri? — «Forse sono mancate un po’ di calma e di stabilità. È un peccato perché il Milan per la sua storia meriterebbe un’altra classifica. Se non si qualificherà per la Champions, la prossima annata dovrà riorganizzarsi e rilanciarsi».

Intanto però può vincere la Coppa Italia. — «Non sarebbe male perché vorrebbe dire eliminare in semifinale l’Inter e giocare in Europa League. I derby di Milano li ho vissuti con entrambe le maglie e me li ricordo bene: in carriera non ho mai trovato gare così avvincenti e sentite dalla gente».

(Gazzetta dello Sport)