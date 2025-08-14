Il giocatore brasiliano è il protagonista del primo episodio di On Board su DAZN

14 agosto 2025

Luis Henrique è il protagonista del primo episodio di su DAZN. Il giocatore brasiliano ripercorre la sua carriera fino al suo approdo all'Inter. "L'Internacional è stata la mia prima grande squadra in Brasile. Ho fatto lì le giovanili, ho passato poco tempo ma ho imparato tanto. Ho realizzato il sogno di lasciare casa e trasferirmi in un luogo così distante. La mia famiglia mi ha sempre supportato e mi è sempre stata vicina. Quando parlo con mia madre la sento vicina al cuore e credo che Internet mi abbia aiutato a mantenere i contatti. Penso che restare sempre in contatto con la mia famiglia mi dia tanta forza. Mio figlio parla molto di calcio, conosce già il nome della mia squadra, è già un tifoso interista".

"Tutti i giocatori mi hanno accolto molto bene, così come lo staff tecnico. Ogni giorno mi sento sempre più a casa, sto sfruttando al massimo questi primi giorni per crescere. Penso che in squadra un altro brasiliano sia molto importante, ti senti più a tuo agio. Sta succedendo proprio questo, Carlos mi sta aiutando ogni giorno e questo è davvero importante per me. Ho giocato in altre squadre in Europa dove non c'erano brasiliani ed è stato abbastanza difficile".

"È uno spogliatoio dove si respira un'atmosfera molto positiva, dove tutti hanno profondo rispetto per i calciatori che sono qui da più tempo che sono quelli che trasmettono energia positiva a tutto il gruppo visto che scherzano sempre e ti fanno sentire a tuo agio. Imparerò molto da loro ogni giorno. Sono molto felice di avere al mio fianco grandi calciatori".

(Dazn)