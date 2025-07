Hernanes, ex centrocampista tra le altre dell'Inter e grande appassionato di vino, intervistato da TMW, ha parlato della sua esperienza

Hernanes, ex centrocampista tra le altre dell'Inter e grande appassionato di vino, intervistato da TMW, ha paragonato così la sua esperienza nerazzurra ad una delle sue bottiglie: "Il mio Barbera d’Asti che non passa in legno. Quando ho lasciato la Lazio, pensavo che l’Inter sarebbe stata la mia destinazione definitiva.