Le dichiarazioni dell'ex centrocampista brasiliano, che parla dell'esperienza con la maglia nerazzurra e non solo

Hernanes, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato a "Storie di Serie A" su Radio-TV Serie A con RDS.

“Il mio soprannome deriva dalle interviste in Brasile. Citavo proverbi, passi della Bibbia e un giovane giornalista di un quotidiano locale scrisse per la prima volta “il profeta” riferendosi a me. Da lì tutti iniziarono a chiamarmi così”.