Hernanes: “Inter ha il miglior gioco d’Italia. Trofeo alla Juve? Volevo…”

Hernanes , ex di Inter e Lazio, ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset.

"Perché profeta? E' stato un giornalista a darmelo. Vincere la finale di Coppa Italia con la Lazio è come entrare nella storia. Trofeo alla Juve? Giocavo a calcio non per divertirmi, era il mio lavoro e volevo vincere", ha detto Hernanes che poi ha parlato brevemente anche di Inter-Lazio di domani: