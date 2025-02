"Alla fine sarà un pareggio. La Juve deve concentrare le proprie energie per la partita di ritorno di Champions contro il Psv Eindhoven e quindi deve risparmiare un po’ di giocatori e comunque gestire le forze in vista di quella partita che in questo momento è la più importante. Altrimenti in Olanda la Juve non potrà dare il 100% per raggiungere la qualificazione agli ottavi. L’Inter sta vivendo un momento tranquillo in Italia e in Europa, la rosa è ampia e di grande qualità, ma le riserve, pur valide, non possono garantire lo stesso livello dei titolari. E poi c’è il fattore ambientale: si gioca in casa della Juve, anche questo conta, perché quando lo Stadium spinge può essere un fattore e aiutare i giocatori a ridurre il gap tecnico dagli avversari. Considerando tutto questo, io penso che alla fine salterà fuori un pareggio e speriamo che sia divertente".