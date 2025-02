Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Hernanes, ex centrocampista, ha parlato così in vista di Napoli-Inter di sabato sera

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Hernanes, ex centrocampista, ha parlato così in vista di Napoli-Inter di sabato sera: “Il Napoli non ha un problema realizzativo, le squadre che vincono il campionato devono essere solide e avere la giusta mentalità, una mentalità che va acquisita.