Parla Rasmus Hojlund. Intervistato in Danimarca da Bold, l'attaccante che piace molto all'Inter per l'estate, ha dichiarato sul suo futuro: "Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United. Non vedo l'ora di andare in vacanza, e poi mi dedicherò completamente al progetto in corso.