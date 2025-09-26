Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Repubblica: "Nella mia carriera non mi sono mai sentito il più talentuoso del gruppo, anche se per giocare nel Manchester United o nel Napoli devi essere un attaccante di un certo livello. Ma io ho sempre dovuto lavorare più duramente di altri e ne sono consapevole. Ecco perché Cristiano è il mio idolo: lui vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo".
Hojlund: “In Serie A solo tre attaccanti meglio di me, uno di loro è Lautaro”
Il centravanti danese del Napoli racconta i suoi obiettivi e indica i suoi modelli di riferimento, in Italia e all'estero
CR7 è il suo preferito. E poi?
"A livello mondiale i più forti per me sono Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Gyökeres. In A invece scelgo Lukaku, Vlahovic, Lautaro Martinez e poi ci sono io, Rasmus".
