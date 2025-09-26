FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Hojlund: “In Serie A solo tre attaccanti meglio di me, uno di loro è Lautaro”

news

Hojlund: “In Serie A solo tre attaccanti meglio di me, uno di loro è Lautaro”

Hojlund: “In Serie A solo tre attaccanti meglio di me, uno di loro è Lautaro” - immagine 1
Il centravanti danese del Napoli racconta i suoi obiettivi e indica i suoi modelli di riferimento, in Italia e all'estero
Fabio Alampi Redattore 

Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Repubblica: "Nella mia carriera non mi sono mai sentito il più talentuoso del gruppo, anche se per giocare nel Manchester United o nel Napoli devi essere un attaccante di un certo livello. Ma io ho sempre dovuto lavorare più duramente di altri e ne sono consapevole. Ecco perché Cristiano è il mio idolo: lui vuole sempre migliorarsi e si impegna per diventare più bravo".

Hojlund: “In Serie A solo tre attaccanti meglio di me, uno di loro è Lautaro”- immagine 2
Getty Images

CR7 è il suo preferito. E poi?

"A livello mondiale i più forti per me sono Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Gyökeres. In A invece scelgo Lukaku, Vlahovic, Lautaro Martinez e poi ci sono io, Rasmus".

Leggi anche
Acerbi: “Spalletti? Non c’entra nulla la battuta! Nasce tutto con Juan Jesus, ecco...
Thuram jr: “Derby d’Italia? Che strano giocare contro Marcus. Lui è orgoglioso di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA