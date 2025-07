L'attaccante spagnolo, arrivato a Milano nell'estate del 2023, nella prossima stagione giocherà con la Primavera nerazzurra

Fabio Alampi Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 13:32)

Hugo Humanes, attaccante spagnolo classe 2007 dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ad AS per parlare della sua esperienza in nerazzurro e dei suoi inizi al Real Madrid: "Ero al Real Madrid da nove anni; ho iniziato lì a sette anni e, onestamente, volevo provare cose nuove, un gioco diverso, cambiare aria. Quando sono arrivato a Milano mi ci è voluto un po' per adattarmi perché è un gioco molto fisico, un continuo andare e tornare. Ero abituato a un gioco vario perché, alla fine, a Madrid tendevamo ad avere più possesso palla. Alla fine, sono riuscito ad adattarmi in uno o due mesi".

"In Primavera sarà un anno in cui il livello è più alto e un po' più professionale. Sono pronto, mi sono allenato tutti i giorni per tutta l'estate e mi sento molto tranquillo. Quest'anno spero che sia un grande anno con tutta la squadra. Abbiamo la Youth League, la Coppa Italia, ecc., e spero che sia il migliore possibile. Chivu? Non ho ancora avuto la fortuna di stare con lui, perché è arrivato quest'estate. Gli auguro tutto il meglio. Il mio obiettivo e ciò che vorrei è avere successo all'Inter. Con il lavoro e l'umiltà, come ho sempre detto, tutto è possibile. L'anno scorso, con Inzaghi, ho partecipato a diversi allenamenti. La verità è che è una persona molto vicina, mi ha aiutato molto e non ho altro che parole di gratitudine per lui".

"Tornare al Real Madrid? La verità è che non si può mai dire di no. Sono partito lasciando le porte aperte. Ma ora tutto è focalizzato sull'Inter, e la verità è che penso solo all'Inter. La Nazionale? Non ci ho mai giocato. Mi piacerebbe, ma penso che con pazienza e duro lavoro, tutto possa andare per il meglio. Quest'anno mi sento molto bene fisicamente e mentalmente, quindi penso che il mio obiettivo quest'anno sarebbe essere convocato per una partita".