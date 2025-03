Conte? Non m’ha sorpreso, lo conosco benissimo. Con lui feci una tournè in America con la Juve e i giocatori vomitavano per i suoi allenamenti. Napoli da scudetto? L’Inter con la vittoria di Bergamo ha fatto un bel passo in avanti, è la squadra più forte però ha tante competizioni. Il Napoli può approfittare di quello, può ancora lottare per lo scudetto.