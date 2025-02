Come commenta Milan-Inter e Roma-Napoli?

"Credo che sia un bel duello, molto incerto. Non so se alla fine del derby Inzaghi fosse arrabbiato, ma non so chi esce peggio alla fine. Il Napoli è come se avesse perso. Il derby all'Inter può lasciare un effetto positivo invece. Io credo che Conte potrebbe lasciare a fine anno, se dovessero andare avanti così le cose, non poter costruire come vuole lui la squadra e quel percorso.