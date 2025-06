Ranieri, il no alla Nazionale scelta coerente?

"Non era facile rinunciare alla Nazionale, Ranieri anche anni fa disse che era difficile dire di no a chiamate eccezionali. Ma in questo momento, dopo quello che è successo a Roma, non c'erano i margini per l'impegno in Nazionale. Se l'avessero chiamato 3 mesi fa avrebbe detto sì, ma dopo aver scelto Gasperini, dopo tutto quanto non puoi fare questo. Non c'erano le condizioni per farlo ora. Bravo Ranieri, così si fa, ma non per la Roma ma perché è giusto che sia così. Non si può fare part-time un impegno e anche l'altro".