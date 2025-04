Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Beppe Incocciati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Guardando le prossime gare di campionato, il percorso del Napoli è sulla carta più semplice dell’Inter. Per questo io sono fiducioso e credo che vedremo il miglior Napoli della stagione in questa fase finale. Credo addirittura che già dalla prossima gara potrebbe esserci un avvicinamento in classifica.