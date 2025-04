Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole: "I ragazzi hanno fatto una prestazione di assoluto valore ma non è supportata dai gol: non era facile mettere sotto la Lazio con questa facilità. Poi è successo il patatrac come a Firenze: raccontiamo un'altra sconfitta, ma con un altro spirito. E' una striscia lunga di non vittorie che ci penalizza, ma dobbiamo avere una grande reazione: nelle prosisme partite possiamo ancora fare quello che non siamo riusciti a fare. Dobbiamo accettare che nel calcio si può perdere quando succede queste cose.