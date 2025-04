Andres Iniesta, ex centrocampista del Barcellona, a margine della presentazione del suo secondo libro dal titolo "La mente también juega" ha parlato anche delle possibilità di Triplete della squadra di Flick: "Non è esagerato parlare di Triplete, visto quello che la squadra sta dimostrando. Sono in testa alla classifica, finalisti di Coppa del Re e in semifinale di Champions League. Un Triplete è difficile, ma spero che riusciremo a farcela. Tutto si deciderà nelle prossime partite. Senza talento e una mentalità superiore, non puoi vincere".