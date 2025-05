"I due centrocampi? Sono differenti, c’è tantissima qualità in entrambe le squadre. Entrambe sanno capire e controllare molto bene i momenti della partita, sanno quando e come soffrire senza il pallone. Hanno grande maturità e il termometro della partita. Nei momenti decisivi è fondamentale la testa. Fabregas? Sono molto felice per lui, so quanto sia preparato, è sempre stato così. Mi piace come allenatore, come interpreta questo mestiere, come trasmette ai giocatori i suoi ideali, la sua filosofia. Sta attraversando un percorso di crescita, però è un grande esempio, non vedo l’ora di vedere cosa farà l’anno prossimo perché l’asticella si alzerà e avrà continuità".