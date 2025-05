Intervenuto ai microfoni di AS, Andres Iniesta ha parlato della finale di Champions League tra Psg-Inter. Elogi per il suo ex allenatore Luis Enrique: "È un allenatore che adoro. Adoro il modo in cui gestisce le sue squadre, come comunica, il suo incredibile lavoro. È un allenatore di enorme talento e gli auguro tutto il meglio. È molto difficile vincere trofei, è molto difficile raggiungere quei momenti, ma allo stesso tempo è bello viverli e vederli ripetersi. Luis Enrique, per esempio, ha la possibilità di ripetersi".