Il ct del Brasile, in un'intervista a Il Giornale, ha parlato dell'approdo di Gattuso sulla panchina dell'Italia e del campionato italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 20:32)

Carlo Ancelotti, in un'intervista a Il Giornale, ha raccontato della sua nuova bellissima esperienza da ct del Brasile. Sull'Italia dice che non è stato mai contattato dalla FIGC se non quando Malagò ai tempi del commissariamento ma poi decise di andare al Napoli. «Mai immaginato che Gattuso potesse diventare l’allenatore della nazionale ma ha tutti i meriti per onorare l’impegno, ha carattere, ha personalità, spero di incontrarlo al mondiale. Piuttosto non mi aspettavo le difficoltà incontrate da Spalletti», ha detto sul ct.

E poi gli è stato chiesto del campionato italiano: «Allegri: è una figura importante di cui squadra e club avevano bisogno. La A ha allenatori importanti, Sarri, Conte, Gasperini. Alla Roma c'è anche Ranieri? Esperienza decisiva con l'entusiasmo di Gasperini in una città bollente. Modric al Milan? Gli ho parlato, farà divertire i tifosi, lascerà il segno nel campionato, è felice della scelta, sa di

poter andare al mondiale, è un professionista assoluto, l’anno scorso non ha mai saltato un allenamento. Napoli senza Lukaku? Sarà importante per Conte riaverlo nella seconda parte della stagione, quando si decide molto, se non tutto».

Sull'Inter invece ha detto: «Se avrà le scorie della finale di Champions? Difficile dimenticare quel risultato però intanto va ricordato che l’Inter è arrivata in finale e non a tutti riesce. Chi gioca la Champions ha come obiettivo di vincerla ma per farlo si deve andare in finale e l’Inter lo ha saputo fare, due volte. E poi Beppe Marotta saprà gestire eventuali appannamenti».

(Fonte: Il Giornale)