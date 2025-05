In realtà ogni evento sportivo è un fatto umano e di cuore. Poi i tecnici lo analizzano attraverso tattica e meccanismi della ragione in campo. Ma poi sono tutti ragazzi, sono vite con ombre, difficoltà, gioie e dubbi. Ieri sera per il risultato e l'andamento della gara gli aspetti umani si sono visualizzati in maniera maggiore. Ieri mi ha colpito l'impegno messo, il gioco straordinario del Barcellona, il cuore investito e mi ha colpito che due grandi vecchi, Acerbi con la sua voglia di non mollare mai visto gli episodi della sua vita, e Sommer che ha fatto 4 interventi da portiere di livello eccezionale, è stato meraviglioso vederli. Come tutti a San Siro. Io non c'ero ma è stato fantastico sentire le vibrazioni dello stadio, io non c'ero ma si è percepito anche in tv. Credo che ci sarò a Monaco. Sentire l'entusiasmo gigantesco esplodere all'improvviso dopo il silenzio al terzo gol del Barcellona e soprattutto vedere quei ragazzi che avevano preso linfa dall'applauso ricevuto dopo le sconfitte in campionato e in Coppa Italia, la Curva che li ha applauditi lo stesso. Perché indipendentemente da come andrà in finale sarà stata una stagione bellissima. Noi dobbiamo competere su tutto come dice Marotta. Magari qualcosa si lascia, qualcosa si vince, la bellezza del calcio è indipendentemente da cosa possiamo vincere o meno, ma si deve lottare su tutti i fronti.