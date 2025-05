Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta contro l'Inter ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del tecnico gialloblù: «Mancato acuto in attacco? Penso sicuramente che nel primo tempo non siamo stati aggressivi, siamo stati bassi e mi sono arrabbiato. Chiaro che se porti l'Inter vicino all'area permetti degli episodi, infatti siamo andati subito in rincorsa. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio e abbiamo cercato di conquistare palla alti, abbiamo cercato di creare occasioni per portare a casa punti. Dal punto di vista dell'impegno i ragazzi hanno dato tutto».