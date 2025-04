Tocca a Nicolò Barella, vicecapitano dell'Inter, spiegare cosa è successo oggi a Bologna. Qui le sue parole ai microfoni di DAZN: "Il gol? Può succedere, ma quest'anno abbiamo lasciato qualche centimetro per strada un po' troppe volte. Non è possibile prendere un gol 7 contro 3 come successo oggi in area nostra. Avevamo una palla facile da rinviare e dovevamo fare meglio. Allo stesso tempo dico che lottando su tre fronti non è facile trovare ogni volta le energie anche nervose per giocare partite del genere, in uno stadio del genere contro una squadra così forte.