Le parole del difensore nerazzurro dal ritiro della squadra a Los Angeles alla vigilia della gara col Monterrey

Spazio anche alle parole di Alessandro Bastoni nella zona mista allestita dall'Inter alla vigilia della gara col Monterrey che aprirà il cammino nerazzurro al Mondiale per club. Queste le sue parole ai media presenti a Los Angeles: "Non è facile, ma il nostro mestiere ci impone di ripartire e guardare le cose positive fatte nel corso della stagione. Sta per finire un ciclo e iniziarne uno nuovo, dobbiamo portare nuovo entusiasmo. Sembra passata una vita da Monaco, noi siamo abituati a resettare e ripartire, anche quando facciamo bene.

Dobbiamo dimenticare quella notte, concentrarci sul percorso fatto. Le energie dobbiamo trovarle, il mister ci sta aiutando a darci nuova linfa. Ha insistito tanto sul percorso che abbiamo fatto in questi anni e sulle cose belle portate a casa, lui e i nuovi porteranno entusiasmo. Ci siamo già chiesti perché le cose siano andate in un certo modo, non so darmi tutt'ora una spiegazione. Ora abbiamo una nuova possibilità, siamo affamati e abbiamo voglia di riscatto.

Chivu a livello umano mi ha subito colpito, anche se già lo conoscevo. Ha insistito sul percorso fatto, noi avevamo bisogno di sentirci dire queste parole. Dal punto di vista tecnico saprò dire di più tra qualche settimana, avendo fatto solo due allenamenti, ma non ho dubbi sulla sua preparazione. Chivu ex difensore mancino come me? Tra lui e Kolarov, sono in buona compagnia. Non ho dubbi comunque sulla sua preparazione, bisognerà lavorare tanto sull'aspetto mentale. Inzaghi? Abbiamo fatto quattro anni meravigliosi, non abbiamo nulla da dirgli. Ha preso questa scelta, l'abbiamo presa con grandissima serenità. Cambiato anche il commissario tecnico? Cose che accadono nel nostro mondo, le responsabilità sono da suddividere tra giocatori e allenatori.