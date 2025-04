Inter, Bisseck: “Bayern? Ottimista sulla qualificazione. Non vogliamo mai…”

Stiamo per entrare ormai nella vigilia di Bayern Monaco-Inter. Martedì sera all'Allianz Stadium andrà in scena l'andata dei quarti di Champions League, primi 90' tutti da vivere col fiato sospeso nella speranza quantomeno di tenere aperto il discorso qualificazione prima del ritorno del Meazza. In vista della partita, Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Kicker. Queste alcune delle sue considerazioni:

"Affronteremo una squadra molto organizzata. Noi siamo una squadra che non ha problemi a non avere il pallone, anche se generalmente vogliamo averlo. Difendiamo con grande passione. Non vogliamo mai subire un gol, nemmeno quando siamo già in vantaggio 3-0. E quando abbiamo il pallone, abbiamo giocatori fenomenali a centrocampo e in attacco. Direi che non sarà una partita facile per nessuna delle due squadre. Sono ottimista sulla qualificazione al prossimo turno."