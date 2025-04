«Siamo quasi tutti qua, Cuchu». Wesley Sneijder arriva ai microfoni di Skysport e incrocia negli studi del canale satellitare Cambiasso, suo ex compagno ai tempi del Triplete. «Avevamo una squadra fortissima, difensori, centrocampisti, sapevamo perfettamente di ognuno cosa poteva dare in campo. Simile alla squadra di oggi, gioca un po' uguale, hanno un sistema diverso, ma si vede che è una squadra che ha fame e spero possano arrivare in finale», ha aggiunto l'olandese.

-Inter ha le carte in regola per fare quello che avete fatto voi?

Secondo me non voglio dire che dobbiamo dimenticare la stagione del 2010 oggi è una squadra diversa, il calcio è diverso. Potrebbe giocare questa squadra col Barcellona come noi in semifinale. Ma oggi è tutto diverso: l'Inter e il Barcellona. Si guarda una partita alla volta.