"I momenti di negatività in carriera ti portano qualcosa, più ti capita e più sai che ti porterà a qualcosa. Li gestisci poi diversamente, io riesco a concentrarmi su ciò in cui posso incidere. Sono grato al calcio per essere riuscito a sviluppare questa cosa. In Italia ho imparato tanto la tattica, è stato come arrivare in un altro mondo rispetto all'Olanda. Sono all'undicesimo anno qui, mi sento quasi italiano. Mi trovo bene".