Prosegue il lavoro dell'Inter in quel di Los Angeles in vista del debutto al Mondiale per Club. Dal ritiro nerazzurro arrivano le parole di Stefan De Vrij ai media presenti: "Io e altri siamo arrivati dopo essere stati in nazionale, dove abbiamo potuto lasciarci tutto alle spalle. Ora siamo carichi, guardiamo avanti: abbiamo voglia di fare questo torneo. Il nuovo allenatore? Molto deciso, sa cosa vuole e trasmetterci idee e principi. Mi ha fatto una buonissima impressione, anche se sono qui solo da due giorni. Ho tanta energia personalmente, vedo anche nella squadra positività in allenamento. C'è voglia di lavorare, di migliorare e fare questo torneo. Ho tanta fiducia.