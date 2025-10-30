FC Inter 1908
Bisseck a Inter Tv: “Ecco la differenza se gioco braccetto o centrale”

L'Inter supera la Fiorentina al Meazza trascinata da Calhanoglu e Sucic. Nerazzurri che salgono a quota 18 in classifica
Giovanni Montopoli Direttore 

Torna la vittoria in casa nerazzurra. L'Inter, davanti al proprio pubblico, supera per 3 a 0 la Fiorentina, trascinata dalla doppietta di Calhanoglu e la gemma di Sucic. Questo il commento nel post partita di rilasciato da Bisseck ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto le nostre cose molto bene, possiamo ancora migliorare ma siamo contenti. Abbiamo difeso bene, abbiamo avuto tante occasioni da gol, possiamo ancora migliorare.

Il mio ruolo? Io sono contento di giocare e aiutare la squadra e della fiducia del mister. Penso che ho fatto bene non era semplice contro questo attaccante ma per la prima in questo ruolo è andata bene. Meglio da braccetto? Differente, devo essere sempre concentrato perchè a volte sono solo contro l'attaccante penso che ho fatto bene ma posso migliorare"

