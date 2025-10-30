Bisseck a Inter Tv: “Ecco la differenza se gioco braccetto o centrale”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. L'Inter, davanti al proprio pubblico, supera per 3 a 0 la Fiorentina, trascinata dalla doppietta di Calhanoglu e la gemma di Sucic. Questo il commento nel post partita di rilasciato da Bisseck ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto le nostre cose molto bene, possiamo ancora migliorare ma siamo contenti. Abbiamo difeso bene, abbiamo avuto tante occasioni da gol, possiamo ancora migliorare.

Il mio ruolo? Io sono contento di giocare e aiutare la squadra e della fiducia del mister. Penso che ho fatto bene non era semplice contro questo attaccante ma per la prima in questo ruolo è andata bene. Meglio da braccetto? Differente, devo essere sempre concentrato perchè a volte sono solo contro l'attaccante penso che ho fatto bene ma posso migliorare"