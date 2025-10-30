Torna la vittoria in casa nerazzurra. L'Inter, davanti al proprio pubblico, supera per 3 a 0 la Fiorentina, trascinata dalla doppietta di Calhanoglu e la gemma di Sucic. Questo il commento nel post partita di rilasciato da Bisseck ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo fatto le nostre cose molto bene, possiamo ancora migliorare ma siamo contenti. Abbiamo difeso bene, abbiamo avuto tante occasioni da gol, possiamo ancora migliorare.
Bisseck a Inter Tv: "Ecco la differenza se gioco braccetto o centrale"
L'Inter supera la Fiorentina al Meazza trascinata da Calhanoglu e Sucic. Nerazzurri che salgono a quota 18 in classifica
Il mio ruolo? Io sono contento di giocare e aiutare la squadra e della fiducia del mister. Penso che ho fatto bene non era semplice contro questo attaccante ma per la prima in questo ruolo è andata bene. Meglio da braccetto? Differente, devo essere sempre concentrato perchè a volte sono solo contro l'attaccante penso che ho fatto bene ma posso migliorare"
