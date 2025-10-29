Pio Esposito, prima della gara contro la Fiorentina ha parlato anche ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell'attaccante nerazzurro prima della sfida di San Siro:
Esposito: “Tutte importanti le chance che mi dà il mister. Chiederò maglia a Dzeko”
-Quella più pesante come presenza da titolare, che prestazione si aspetta l'allenatore?
Sicuramente un grande segnale da parte del mister. Credo che non sia la più pesante tra le altre, per me hanno avuto tutte tanto peso le chance che mi ha dato il mister e sono contento di questo. Per quanto mi riguarda quanto successo a Napoli è il passato e dobbiamo guardare avanti, abbiamo una chance per dimenticare la partita del Maradona.
-Quale caratteristiche di Dzeko dovresti mostrare stasera per brillare?
Cercherò di dimostrarne quanto più possibile. Diciamo che ho guardato tanti suoi video da quando ero piccola e ho visto gli allenamenti quando era a Milano. Non nego che mi piace e mi ispiro a lui e gli chiederò la maglia.
(fonte: DAZN)
