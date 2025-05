Davide Frattesi si prepara a giocare la prima finale di Champions League della sua carriera, il 31 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il centrocampista nerazzurro si è spesso rivelato decisivo entrando dalla panchina, come contro il Bayern Monaco e il Barcellona. Intervenuto ai microfoni dell'Uefa, il giocatore ha espresso la sua opinione sulla finale contro i francesi.

"Direi che la loro forza è l'intera squadra. Il PSG ha giocatori di livello internazionale che non hanno bisogno di presentazioni o altro. Credo che dovremo concentrarci su noi stessi, piuttosto che sui loro punti di forza o deboli. Abbiamo dimostrato che quando siamo in partita poi... Non è detto che vinciamo, ma ce la possiamo giocare con tutti".