Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di domani contro il Feyenoord: "Come giocheranno? Alterneranno, ci sono stati momenti all'andata in cui sono stati aggressivi e altri in cui hanno aspettato. Tutti in Europa fanno questo, affrontiamo una squadra che verrà a Milano per crearci difficoltà: dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. Abbiamo avuto un esempio sabato con il Monza, tutte le partite creano difficoltà: si trovano squadre organizzate, sarà così anche domani sera. Non dovremo fare calcoli visto il doppio vantaggio, ci vorrà grande lucidità.