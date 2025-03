Simone Inzaghi ha parlato non solo ai media italiani dopo Inter-Monza di ieri sera. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sport TV su quanto accaduto al Meazza e sull'imminente sfida col Feyenoord in Champions League:

"Come sta il cuore dopo la rimonta? E' stata una partita sofferta, come tutte quelle di Serie A, comunque abbiamo fatto un gran secondo tempo e meritato la vittoria. Dobbiamo sempre crescere e migliorare, siamo insieme da quasi 4 anni e ci sono dei principi di gioco ben consolidati, ma da continuare a migliorare. Il ritorno col Feyenoord? Cercheremo di fare un grande ritorno, sapendo che non sarà semplice perché affrontiamo una squadra di assoluto valore. I recuperi? No, avrò quelli avuti col Monza e chiaramente mancherà Zielinski".