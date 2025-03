Nel corso della sua intervista concessa per il film "In Arte Lautaro", il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato così dello scudetto perso con il Milan nel 2022: "Provai tristezza per prima cosa: era un momento in cui eravamo vicini a vincere un altro scudetto, ma la delusione parte dalla partita che sappiamo tutti. Potevamo fare grandi cose ma i conti non sono andati dalla nostra e abbiamo perso lo scudetto: è stato un colpo durissimo per me, avevo creduto nel progetto dell'Inter e cosa mi era stato detto quando c'erano tante offerte.