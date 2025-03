Lautaro Martinez è il protagonista del nuovo format "Due stelle un sogno", di Inter TV. Ecco un altro estratto delle parole del capitano nerazzurro, stavolta sulla conquista dello scudetto nel derby: "Tutte quelle emozioni sono arrivate nella mia testa quando l'arbitro ha fischiato: siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo principale: la seconda stella. La fascia al braccio per un calciatore è una cosa molto importante, di più in un club come l'Inter.

Arrivare sul tetto del Duomo, per me che sono arrivato dall'Argentina, è speciale. In spogliatoio in quel momento mi sentivo di dire ai ragazzi che eravamo a 90 minuti da scrivere la storia: e così è stato. La parata? Anche se ci abbiamo messo tantissimo tempo ad arrivare, io la rifarei ancora".