Marcos Llorente, calciatore che - con l'Atletico Madrid - sarà il prossimo rivale dell'Inter in Champions League ed è una persona molto particolare. "Passeggiate a torso nudo in pieno inverno, le luci rosse in casa, gli occhiali con lenti gialle o rosse a seconda del momento della giornata e del luogo nel quale ci si trova, la dieta paleolitica, il digiuno notturno", scrive La Gazzetta dello Sport che lo ha intervistato.

Getty ImagesE gli ha chiesto ovviamente anche della partita contro l'Inter: «L'Atletico? Va abbastanza bene - ha detto - dobbiamo iniziarci ad imporre anche lontano da casa nostra. Al Metropolitano siamo forti. La squadra nerazzurra? Una grande squadra, individualità di livello assoluto, un gruppo consolidato, uno stile di gioco riconoscibile e che non è cambiato col nuovo allenatore. E come noi tra il 2014 e il 2016 ha perso due finali di Champions in tre anni. Ha le idee molto chiare e in questa Champions ha vinto 4 gare su 4. Sarà una bella partita, molto aperta, per superarli bisognerà dare il massimo».