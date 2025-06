Le parole del numero uno nerazzurro a pochi minuti da Monterrey-Inter gara d'esordio al Mondiale per club per la squadra di Chivu

"Sicuramente è motivo di grande orgoglio essere presenti qui, siamo tra le 32 più forti del mondo e rappresentiamo con la Juventus il calcio italiano. Vogliamo partecipare non per fare da comparsa, ma per farlo nel migliore dei modi. E' un appuntamento importante, inizieremo oggi con una partita comunque difficile.

Le voci emerse sull'accordo tra Inzaghi e gli arabi prima della finale di Champions League? La cosa importante è che si è chiuso un ciclo ed è iniziato un altro. Sono fatti fisiologici, non corro dietro voci, smentite e dichiarazioni. Ognuno sa quello che ha fatto. Noi siamo grati a Inzaghi per quello che ha fatto, ma l'Inter va avanti e siamo molto contenti di Chivu. Bonny? E' un ottimo giocatore, rientra in un elenco di giocatori che sono sul taccuino del club, ma è del Parma. In questo momento non ho molto da aggiungere".