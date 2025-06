Arrivano da Seattle anche le parole di Mkhitaryan, ai microfoni di DAZN, al triplice fischio di Inter-Urawa. Queste le sue considerazioni: "Crediamo molto in ciò che ci dice il mister, non volevamo perdere e abbiamo voluto questo risultato. Dobbiamo crederci fino alla fine, lottare fino alla fine. Cosa vi ha detto il mister? Di crederci fino alla fine, perché siamo giocatori di qualità, ed è andata bene oggi. Ci vuole tempo, non è facile seguire fin da subito cosa ci chiede di fare, ma stiamo facendo molto in allenamento e stiamo ascoltando tanto la sua filosofia calcistica, miglioreremo di giorno in giorno.